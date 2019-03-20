مثير.. اعتقال شاب مغربي يوهم الفتيات بأنه خليجي ويبتزهن بنشر صورهن

تمكنت مصلحة الضابطة القضائية في ولاية الأمن في بني ملال، بتنسيق مع الدرك الملكي لأفورار، من اعتقال شاب متهم بتهديد، وابتزاز الفتيات عبر الأنترنت.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن المتهم يقوم بتمويه ضحاياه على أنه خليجي، ويستدرجهن للحصول على صورهن في وضعيات مختلفة، وبعدها يهددهن بنشرها إن لم يحصل على أموال.

المصدر ذاته أكد أن اعتقال المتهم، جاء بعد تتبعه من طرف المصالح الأمنية، وذلك باستعمال تقنيات متطورة في المراقبة، مع العلم أنه من ذوي السوابق العدلية، إذ سبق أن قضى فترة حبسية بالتهمة نفسها.

يذكر أنه سبق لعناصر الضابطة القضائية في مكناس، أن حلت في منزل المتهم في منطقة أفورار، بناءً على شكاية تقدمت بها ضحية، ابتزها، وحصل على مبلغ مالي مهم منها، لكنها لم تتمكن من القبض عليه بعد فراره إلى وجهة غير معلومة.