"ديزني" تشتري شركة إعلامية كبرى في إطار منافستها لـ"نتفليكس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استحوذت شركة الإعلام والترفيه الأميركية العملاقة "ديزني"، اليوم الأربعاء، على شركة "توينتي فيرست سنشري فوكس"، أي القسم الترفيهي من "فوكس نيوز"، مقابل 71.3 مليار دولار، في إطار سعيها للسيطرة على قطاع الترفيه في العالم.

وشملت الصفقة استوديوهات صناعة المسلسلات والأفلام الخاصة بـ"فوكس"، وغيرها من ممتلكات الشركة التي سوف تصب في محاولات "ديزني" للإطاحة بمنصة البث الترفيهي الخاصة بـ"نتفليكس"، حيث ستطلق الأولى منصتها الخاصة في وقت لاحق من العام الحالي.

وسينتج عن هذه العملية عملاق في صناعة الترفيه بحجم لم يسبق له مثيل في العالم حتى الآن، سيشمل تحت مظلته، برامج وأفلام ومسلسلات من الأضخم عالميا.

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وستساعد هذه الخطوة "ديزني" على تقوية سيطرتها على المسلسلات والأفلام بشكل كامل، حيث أنها سوف تتمكن من إنتاجها وتوزيعها لقنوات التلفاز ودور العرض ومنصات البث.

وأعلنت "ديزني" أنها سوف تطلق سلسلة من الأفلام الضخمة خلال عام 2019، ومنها استحداث إصدارات قديمة مثل "علاء الدين" و"دامبو" و"الأسد الملك" وغيرها.