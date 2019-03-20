انت الان تتابع يونكر لا يتوقع قرارا بتأجيل بريكست خلال قمة الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاربعاء أنه لا يتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى أي قرار جديد بشأن بريكست خلال قمته هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه قد يتحتم عقد اجتماع جديد في بروكسل الأسبوع المقبل.

وقبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل، قال يونكر متحدثا لإذاعة "دويتش لاند فونك" الألمانية إن الدول الأعضاء الـ27 الأخرى مكبلة الأيدي إلى حين تسوية البلبلة السياسية المخيمة في لندن.

وقال "طالما أننا نعرف ما الذي يمكن أن توافق عليه بريطانيا، لا يمكن اتخاذ قرار من جانبنا أيضا".

وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توجيه رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك تضمنها خطة لإرجاء بريكست الى ما بعد موعده المحدد في 29 آذار/مارس، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الثلاثاء موضحا أن المأزق البرلماني وصل إلى مستوى الأزمة.

وأضاف المتحدث بأن ماي ستبعث الرسالة قبل توجهها للمشاركة في قمة بروكسل الخميس، بعد وعدها بالسعي للحصول على تأجيل طويل لموعد بريكست اثر رفض البرلمان ثلاث مرات الخطة التي توصلت إليها مع الاتحاد.

من ناحيتهم طالب قادة الاتحاد الأوروبي لندن إبلاغهم بشكل واضح ما تريده، محذرين من أن خطر خروج بريطانيا دون اتفاق بعد عشرة أيام لا يزال ماثلا.

وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الثلاثاء من أن أي تمديد لمحادثات بريكست سيكون له "ثمن سياسي واقتصادي" على باقي دول الاتحاد ال27.