مراسل قناة موالية لأردوغان يطالب على الهواء بإعدام زعيم المعارضة

طالب مراسل قناة "عقد تي في" المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، في بث مباشر على الهواء، بإعدام رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، أن مراسل قناة "عقد تي في"، محمد أوزمان، قال أثناء بث مباشر من داخل أحد السجون في أنقرة، إن الشعب التركي يريد إعدام كليجدار أوغلو، لدعمه التنظيمات الإرهابية، على حد تعبيره.

وشدد المراسل التركي على أن الشعب التركي يطالب بإعدام زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ 1999 في جزيرة إمرالي عبد الله أوجلان، والداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة تركيا بالمسؤولية عن انقلاب 2016 الفاشل، وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

ويتزامن ذلك مع تأكيد أردوغان في لقاء بمناسبة الحملة الانتخابية، قبل يومين في مدينة زونجلداك إنه أخطأ عندما ألغى قانون الإعدام، مُجدداً القول إنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا وافق البرلمان التركي.