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وزارة التعليم الإسرائيلية تمول بالملايين إنشاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

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قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء إن وزارة التعليم الإسرائيلية مولت إقامة بؤرة استيطانية قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "وزارة التعليم الإسرائيلية حولت في السنوات الماضية ملايين الشواقل، لجمعية لتمويل بناء بؤرة استيطانية غير قانونية، أُقيمت على اتقاض مستوطنة حومش، التي أُخليت عملاً بخطة الانفصال التي وضعها أريئيل شارون".

ويشار أن السنوات الماضية شهدت إعادة بناء البؤرة المذكورة أكثر من مرة، ورغم اخلائها المستمر من قبل الإدارة المدنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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