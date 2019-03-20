وزارة التعليم الإسرائيلية تمول بالملايين إنشاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء إن وزارة التعليم الإسرائيلية مولت إقامة بؤرة استيطانية قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "وزارة التعليم الإسرائيلية حولت في السنوات الماضية ملايين الشواقل، لجمعية لتمويل بناء بؤرة استيطانية غير قانونية، أُقيمت على اتقاض مستوطنة حومش، التي أُخليت عملاً بخطة الانفصال التي وضعها أريئيل شارون".

ويشار أن السنوات الماضية شهدت إعادة بناء البؤرة المذكورة أكثر من مرة، ورغم اخلائها المستمر من قبل الإدارة المدنية.