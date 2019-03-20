قرقاش : الأولمبياد الخاص رسالة إماراتية لذوي الهمم

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش على أهمية فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي 2019م .

وقال في تغريدة له بتويتر، "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية ابوظبي ٢٠١٩ حدث متميز في المشاركة و التنظيم" .. مؤكداً أنه رسالة الامارات لذوي الهمم مدعومة بحضور اكثر من ١٩٠ دولة و ٢٨ الف متطوع، وطني دولة الإنجاز والعطاء والتسامح.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات النسخة الـ15 من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وسط حضور رسمي كبير وبمشاركة هي الأكبر في تاريخ المنافسات.

ويشارك في الأولمبياد الخاص الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، أكثر من 190دولة و7500 رياضي.

وشهد الحفل الذي انطلق في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.