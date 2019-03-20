قرقاش يُشيد بتنظيم الإمارات للأولمبياد الخاص

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم، بتنظيم بلاده للأولمبياد الخاص. وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي ٢٠١٩ حدث متميز في المشاركة و التنظيم، رسالة الإمارات لذوي الهمم مدعومة بحضور أكثر من ١٩٠ دولة و ٢٨ ألف متطوع، وطني دولة الإنجاز والعطاء والتسامح". وتتواصل منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، أبوظبي 2019، وسط إشادات عربية ودويلة بهذا الحادث.

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