مستشفيات فنزويلا تعاني من نقص الأدوية

تُحذّر منظمات غير حكومية من استهداف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لأطباء فنزويليين حاولوا إخطار بعثة الأمم المتحدة في البلاد، بنقص خطير في المعدات والأدوية، وفقا للعين الإخبارية.
في المقابل أكدت الحكومة الفنزويلية أن العقوبات الأمريكية تمنعها من استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية.
وقال خايمي لورنزو، المدير التنفيذي لمنظمة "ميديكوس يونيدوس" غير الحكومية: "هذا الصباح أخرجوا بالقوة رئيسة كلية الأطباء في مستشفى ماراكاي، غرب العاصمة كراكاس، وليس لدينا أيّ أخبار عنها حتى الآن"، مضيفاً: "كانت تحتج على قمع الطواقم الطبية والأشخاص الذين يستنكرون نقص الأدوية، وتعطيل عمل المستشفيات".
وكتب النائب المعارض خوسيه مانيل أوليفاريس، طبيب الأورام السرطانية والعلاج بالأشعة على موقع "تويتر"، أنه الطبيب الثالث خلال أسبوعين الذي يتعرض للاضطهاد نتيجة إدانته الوضع في المستشفيات.
ويُذكر أن مواجهات حصلت، الأحد الماضي، بين العاملين في مستشفى باركويسيميتو، ومجموعة من أنصار الرئيس مادورو الذين رمَوا الأطباء والممرضين بالحجارة.
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