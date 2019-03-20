فلسطين تستدعي سفيرها المجر بعد فتح مكتب تمثيلي لها في القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إفتتاح المجر مكتباً تجارياً بتمثيل دبلوماسي في القدس، واستدعت سفيرها لدى العاصمة بودابست، للتشاور .

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، هذه الخطوة مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم ٤٧٨ لعام ١٩٨٠، وللقانون الدولي ولمواقف الاتحاد الأوروبي الملزمة لأعضائها بما فيها دولة هنغاريا".

كما اعتبرتها "مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدا بين هنغاريا وفلسطين".

وقالت الخارجية في بيان أرسلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إن:" دولة فلسطين تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك وترفض هذا التحول في الموقف الهنغاري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية".

وأضافت:" قررت دولة فلسطين استدعاء السفير الهنغاري بإبلاغه بالموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالب دولة فلسطين لبلاده بتغيير موقفها من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والعرب والمسلمين".

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وتابعت: " وعليه تم استدعاء السفير الفلسطيني في بودابست للتشاور تعبيرا عن رفضنا لهذا الموقف العدائي لهنغاريا".

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها :"ستدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مثل هذا القرار المعادي، مستفيدة من قرب انعقاد القمة العربية نهاية هذا الشهر في تونس للمطالبة بفرض العقوبات على هنغاريا نتيجة موقفها العدائي من فلسطين".

كما ستطالب الخارجية الفلسطينية-وفق البيان- منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ نفس الإجراءات بحق هنغاريا، ما دامت الأخيرة "قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت على تلك السيادة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شارك مع وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو ،أمس الثلاثاء، في مراسم تدشين الممثلية التجارية المجرية في القدس، وذلك بحضور السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.