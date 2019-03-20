فلسطين تنعى 3 شهداء وتجدد مطالبتها بتوفير حماية دولية من الاحتلال

نعت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا أمس وفجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، وبلدة عبوين شمال رام الله.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اغتيال الفتيين رائد هاشم حمدان (20 عاما)، وزيد عماد نوري، داخل مدينة نابلس، في الوقت الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين في بلدة عبوين، وأعلنت عن اغتيال الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما) الذي تتهمه بتنفيذ عملية سلفيت.

وأضاف المحمود أن سلطات الاحتلال تتعمد من خلال بطشها للدفع بالأوضاع الى التوتر الدائم، مجددا المطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للملاحقة والمساس بوجوده على أرض آبائه وأجداده والاستيلاء على ممتلكاته.