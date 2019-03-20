البرلمان الفنزويلي يقر اتفاقا لإعادة هيكلة الجيش ومنح ضمانات للعسكريين

أقر البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة اليوم الأربعاء، بالإجماع اتفاقا علي إعادة هيكلة وتقوية جيش البلاد.

ونص القرار على ضمانات لجميع العسكريين بالحفاظ على رتبهم وأوسمتهم في حال انضمامهم إلى عملية التغيير.

وأضافت "أن القرار يشترط عليهم عدم الانتساب لأي حزب أخر، وألا تكون القوات الفنزويلية تحت قيادة أو إشراف من قوة خارجية".

في سياق آخر، أعلن خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية أن برلمانه المعارض، عين مجلسا عنه لإدارة شركة بتروكيميكا دي فنزويلا (بيكيفن)، وهي شركة بتروكيماويات تابعة لشركة النفط الوطنية.

وأوضح جوايدو - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن الجمعية الوطنية (البرلمان) عينت مجلسا لإدارة Monómeros Colombo Venezolanos، وهي شركة تابعة لـPequiven المملوكة للدولة في كولومبيا.

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يذكر أنه في فبراير الماضي، وافق البرلمان المعارض على تسمية أعضاء مجلس الإدارة الخاص بشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، وأوكل إليه مهمة وحيدة هي تعيين مديرين جدد في فرع Citgo الأمريكي وهيكله.

والأسبوع الماضي، قال غوايدو إنه أصبح يسيطر على Citgo وهي الفرع الأمريكي لشركة PDVSA الفنزويلية.

وفي 28 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الوطنية الفنزويلية، وجمدت أصولها لدى الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار.

وقرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق مكتب PDVSA في لشبونة ونقله إلى موسكو، وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو، إن الشركة تفي بالتزاماتها تجاه روسيا وتخطط لزيادة إمدادات النفط.