مقتل 4 مسلحين من طالبان في عملية للقوات الأفغانية

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة مقتل 4 مسلحين على الأقل من حركة طالبان خلال عملية نفذتها القوات المسلحة الأفغانية، واستهدفت مسلحين بارزين من الحركة في كابول ساهموا في تسهيل شن طالبان لهجماتهم.

وقالت المصادر - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أنه تم تدمير سيارة خلال العملية التي نفذتها القوات الأفغانية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، حيث أنه لم يتضح بعد زمن أو مكان تنفيذ هذه العملية.

كانت السفارة الأمريكية في كابول قد حذرت - في بيان أصدرته في وقت سابق - من احتمال شن هجمات من جانب مسلحين خلال الاحتفال بالسنة الأفغانية الجديدة في 21 مارس الجاري.

وأضافت السفارة - حسب خاما برس - أن المسلحين يواصلون التخطيط لشن هجمات ضد أهداف متنوعة في كابول من بينها مكاتب ومرافق حكومية أفغانية ومنشآت أمريكية وأخرى أجنبية.