شكرا لقرائتكم الباغوز.. مقاتلات تحلق فوق عناصر داعش المحاصرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حلّقت طائرات حربية قرب الباغوز في شرق سوريا اليوم الأربعاء، مع تشبث فلول تنظيم داعش بشريط ضيق من الأرض على نهر الفرات في آخر محاولة للدفاع عن الأراضي التي يسيطرون عليها والتي تقلصت بشكل كبير.

والهزيمة ستعني نهاية سيطرة التنظيم المتطرف في شرق سوريا بعد أن سيطر على أكثر من ثلث الأراضي في سوريا والعراق في مرحلة ما عام 2014.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها طردت بقية مقاتلي التنظيم في بلدة الباغوز من معسكر مؤقت كان يمثل معظم الأراضي المتبقية التي يسيطر عليها التنظيم.

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ولكن رغم أن السيطرة على الباغوز، القريبة من الحدود مع العراق، ستمثل نقطة مهمة في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن في الحرب على التنظيم المتطرف، فإن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديدا.

وما زال مقاتلون من التنظيم مختبئين في الصحراء بوسط سوريا كما لجأ آخرون إلى العمل السري في مدن عراقية لشن حملة لزعزعة استقرار الحكومة.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء إن الاشتباكات مع المتطرفين عند نهر الفرات مستمرة "في جيوب متفرقة".