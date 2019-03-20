أين يقبع "سفاح نيوزيلندا؟.. فيديو من داخل "السجن المحصن"

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"الشجرة النافورة" ظاهرة طبيعية "خارقة" "الشجرة النافورة" ظاهرة طبيعية "خارقة" سكاي نيوز عربية

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ولم تكشف السلطات عن مكان احتجاز برينتون تارانت، الإرهابي الأسترالي الذي قتل في هجوم مسلح على مسجدين في كرايس تشيرش يوم الجمعة الماضي، أكثر من 50 شخصا.

واكتفت السلطات بالقول إن منفذ مذبحة المسجدين موجود في "منشأة أمنية متخصصة"، وقالت إدارة السجون في نيوزيلندا إنها عملت مع وكالات أخرى من أجل نقل نقل تارانت إلى خارج كرايس تشيرش.

لكن الصحيفة تقول إنه من المحتمل أن يكون تارانت محتجزا في سجن أوكلاند في باريموريمو، وهو السجن الوحيد الأكثر تحصينا في نيوزيلندا، وقد تم افتتاحه العام الماضي، وتكلف بناؤه 300 مليون دولار أميركي.

ويتكون السجن من جدران خرسانية شديدة الكثافة، وزنازين بمساحة 9 أمتار مربعة للواحدة، وممرات ذات تكنولوجيا تعمل بتقنية التعرف على نبضات القلب، الأمر الذي يجعل أي كائن حي يتحرك مكشوف تماما للمراقبة.

وزار صحفيون من صحيفة "نيوزيلند هيرالد" السجن مرتين وقاموا بتصويره من الداخل، بدعوة من إدارة السجون في نيوزيلندا، وذلك أثناء بنائه، وخلال مراسم افتتاحه.

وقالت الصحيفة إن جدران السجن تعمل بتقنية أمنية مكهربة، ويحتوي على 5 طبقات من الأمن، بالإضافة إلى منطقة دخول قارئة لنبضات القلب، مما يعني أنه يمكن التعرف بسرعة على أي كائن حي.

وصممت شركة "فليتشر" السجن المحصن الجديد، إذ وضعت جميع الزنازين في الطابق الأرضي منه، في حين خصصت الطوابق العلوية للموظفين والسجانين.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي تعرف على عبد العزيز بطل نيوزيلندا الذي واجه ولاحق منفذ المذبحة لا يحب عبد العزيز أن يناديه أحد بـ "البطل". مع ذلك، بالنسبة إلى نيوزيلندا ومواطنيها، فإن عبد العزيز (48 عاماً) بطل حقاً. ذلك أن الرجل، الذي ولد في أفغانستان، ووصل إلى البلاد منذ بضع سنوات فقط، تمكن من إيقاف مطلق النار ومن إنهاء "المجزرة" في مسجد لنوود، ثاني المسجدين اللذين تمّ استهدفهما. وتحدث عبد العزيز إلى وكالة "أسوشييتد برس" وقال كيف أمسك بماكينة لقراءة بطاقات الإئتمان المصرفية وتوجّه إلى الخارج لمواجهة القاتل المسلح برنتون تارانت . ولدى عبد العزيز أربعة أطفال وكان يؤدي صلاة الجمعة معهم عندما سمع إطلاق النار. وكان المشتبه به قد قتل 50 شخصاً بعد أن نفذ ه جوماً على مسجدين في كريستشرش في هجوم هو الأكثر دموية في تاريخ نيوزيلندا الحديث من دون أدنى شك. بحسب لطفي ألبي، إمام مسجد لنوود، "لولا عزيز كانت حصيلة القتلى لتكون أكثر من ذلك بكثير". وقال ألبي إنه سمع صوتاً خارج المسجد في تام الثانية إلا خمس دقائق بالتوقيت المحلي، فأوقف الصلاة ونظر إلى الخارج، فرأى رجلاً مسلحاً في الشارع. ويضيف الإمام أنه ظن أن الرجل من عناصر الشرطة أولاً ولكنه عندما رأى جثتين على الأرض أدرك أن الأمر أخطر من ذلك. ولذا، ارتأى الإمام إلى الصراخ في الحشد، وطالبهم بالانبطاح حماية لهم، ولكن عبد العزيز لم يتردد أبداً بالخروج للقاء القاتل. للمزيد عن الجريمة في نيوزيلندا منفذ مذبحة المسجدين لا يعاني أي إعاقة عقلية ويرفض المحامي نيوزيلندا تتفق على قرارات لإصلاح قوانين الأسلحة بعد مجزرة المسجدين أكثر من مليون توقيع لإقالة سياسي أسترالي ألقى تصريحا عنصريا ضد المسلمين ويشير ألبي قائلا "جاء هذا الأخ (عبد العزيز) وذهبنا وراءه ونجحنا بالتغلب على المهاجم، وهكذا نجحنا بالبقاء على قيد الحياة". يتشكر الإمام الله لأن القاتل لم يدخل المسجد، ذلك أن الجميع كان ليكون في عداد الأموات لو حصل ذلك حقاً. ويقول إن عبد العزيز خرج لمواجهة المسلح، فركض الأخير عائداً إلى السيارة ليأتي بسلاح جديد (على ما يعتقد) ولكن عزيز استغل الفرصة ورماه بماكينة البطاقات المصرفية. ويضيف أن عزيز وجد في تلك اللحظة سلاحاً كان المهاجم نسيه على الأرض، فحمله وصوب به وضغط على الزناد ولكن شيئاً لم يخرج منه. ويعتقد عزيز، كما الإمام، أن الرجل عاد إلى السيارة ليأتي بسلاح جديد ويقول "ركب في سيارته وحملت السلاح بيدي ورميته على زجاج السيارة كالسهم، فانكسر". عندها شغل المهاجم محرك السيارة وهرب بينما كان يصرخ أنه سيقتل عزيز وجميع الذين معه. ويختم عزيز بالقول إنه طارد السائق في الشارع حتى الإشارة المرورية الأولى، قبل أن يقوم بالاستدارة والعودة إلى المسجد. Euronews (Ar)

علماء يحاولون حل لغز "السمكة الديناصور" تثير أسماك السيلاكانث النادرة اهتمام العلماء بشكل مستمر، هذه الأسماك التي ساد اعتقاد أنها انقرضت قبل 70 مليون عام ولم تعرف إلا من خلال الأحافير، حتى عام 1938 عندما اصطادت سفينة صيد جنوب أفريقية سمكة من فصيلة حية تشابه إلى حد كبير أسلافها القدامى فاكتسبت اسم "الأحفورة الحية"، ثم تلا ذلك العثور على عدة أسماك من الفصيلة في مطلع الخمسينيات قبالة سواحل جزر القمر أكدت عدم انقراضها بعد 420 مليون سنة على وجودها. وتأمل مهمة علمية جارية الآن في سيشيل بإلقاء ضوء جديد على أسماك السيلاكانث وموطنها العميق، حيث ستهبط بعثة "نيكتون" إلى واحدة من آخر الحدود غير المستكشفة على هذا الكوكب في عمق المحيط الهندي. هذه السمكة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلالة الأسماك التي تطورت ببطء للانتقال من المياه والبدء في الزحف على الأرض في الضفادع والسحالي والثدييات، وتشبه زعانفها الأطراف الموجودة في الحيوانات ذات الأرجل الأربعة. يقول أوليفر كريمن، كبير منسقي الأسماك في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، إنه بينما اعتقد العلماء الغربيون أن السمك قد انقرض ، فإن السكان المحليين على الجزر الواقعة قبالة ساحل جنوب إفريقيا كانوا يعرفون "أسماك الديناصورات"، ويضيف: "حقيقة أننا لم نرها من قبل إلا من خلال الأحافير تجعلنا نشعر وكأنها قد بعثت نفسها من الانقراض، وجودها حية شكل صدمة كبيرة". في السنوات الأخيرة ، استخدم العلماء الغواصات ذات التقنية العالية لدراسة السيلاكانث في بيئتها الطبيعية في كهوف البحر العميق قبالة سواحل جنوب أفريقيا. هناك فصيلتان حيتان معروفتان من هذه الأسماك فقط. وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN، فإن أسماك السيلاكانث لا تزال مهددة بشكل خطير، وصيد الأسماك وحصاد الموارد المائية والتنقيب عن النفط يشكلون الآن التهديد الرئيسي لوجودها. وبحسب كريمن فإن صعوبة الوصول لموطنها وكذلك طعمها السيء والالتهابات المعوية التي تسببها الزيوت والمواد الكيميائية الموجودة في لحمها، قد تكون أسباباً مكنتها من الصمود حتى الآن في وجه الانقراض. وسيقضي الباحثون سبعة أسابيع في مسح الحياة تحت الماء في المحيط الهندي، ورسم خرائط قاع البحر وجمع البيانات، حيث لا يعرف الكثير عن العالم المائي الذي يقبع على عمق أكثر من 30 مترًا. ويقول أليكس روجرز وهو أستاذ بجامعة أكسفورد وأحد القيمين على بعثة "نيكتون": "لن نعثر على الديناصورات ، لكننا قد نجد أسماك السيلاكانث، وهي سمكة تعد في الواقع من حيث المجموعة التي تنتمي إليها ، أقدم بكثير من الديناصورات. إنها أحفورة حية". للمزيد على يورونيوز: إندونيسيا تسعى لبناء سد يهدد نوعا نادرا من إنسان الغاب ومنظمة بيئية تعارض شاهد..سلطات الفلبين تعثر على 1500 سلحفاة حية في أمتعة راكب قادم من هونغ كونغ شاهد: أسترالي يثير غضباً واسعاً بعد استخدام سمكة قرش كأداة للتدخين Euronews (Ar)

شاهد: معزة ولدت مشلولة فسارت مثل البشر أبهر معزة رضيع تعلمت السير رغم ولادتها بشلل في ساقيها الأماميتين المزارعين في شمال الهند. وأظهر فيديو التقطه صاحب المعزة البيضاء سيرها على قدميها الخلفيتين بعد عدة أيام فقط من ولادتها. وقال لوكيش ميشرا: "كنا فقدنا الأمل في أن تسير ولكنها أظهرت مرونة كبيرة وبدأت في محاولة أن توازن نفسها عبر الوقوف على ساقيها الخلفيتين". واستطرد: "بعد عدة أيام بدأت فجأة في الركض مستخدمة ساقيها الخلفيتين". وتناثرت أخبار "المعزة التي تسير مثل البشر" فبدأ الزوار من القرى المجاورة في التوافد على المنطقة لمشاهدتها والتقاط صوراً لها حتى وقعوا في غرامها. وقال الأطباء البيطريون الهنديون إن سبب ولادة المعزة بتلك الإعاقة قد يكون إصابة المعزة الأم في بطنها خلال عراك مع ماعز خلال فترة حملها. إقرأ أيضاً: شاهد.. فهد يهاجم سيدة حاولت التقاط سيلفي معه شاهد: صغير من فصيلة الولابي الأبيض أحدث الواصلين إلى حديقة حيوان في التشيك أشبال باندا حمراء نادرة تخرج لمقابلة جمهور في حديقة أسترالية Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

ويتسع السجن، الذي يعتقد أن يقبع فيه منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا، لـ681 سجينا، وقد افتتحه وزير الإصلاحيات في البلاد كيلفن ديفيس في يوليو 2018.

ومثل تارانت أمام المحكمة عقب تنفيذه الهجوم بيوم، على أن تستأنف محاكمته في جلسة ثانية في 5 أبريل المقبل، ويعتقد قانونيون أن أقسى عقوبة يمكن أن ينالها هي السجن مدى الحياة.