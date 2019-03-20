علا بطرس: خلال الاشهر الماضية عاد اكثر من 162 الف نازح سوري

اشارت علا بطرس، مستشارة وزير الخارجية جبران باسيل، الى انه خلال الاشهر الماضية عاد اكثر من 162 الف نازح سوري الى بلدهم، ولفت الى ان هناك عودة منظمة للنازحين عبر الامن العام واخرى طوعية، واكد ان العملية السياسية في اي دولة تحتاج ما بين 20 الى 50 سنة، وفي بروكسيل تم الحديث انه يجب اشراك الشتات، بالتالي لبنان لا يستطيع انتظار العملية السياسية لاعادة النازحين.

واوضحت بطرس في حديث تلفزيوني، ان الحل المستدام هو بالتفكير بكيفية عودتهم الى سوريا، وسألت "الاتحاد الاوروبي عن عدد الذين تم توطينهم في الاتحاد الاوروبي؟" وتوجه الى الغرب بالقول "ليس كل النازحين ينطبق عليهم النزوح السياسي، و89 بالمئة من النازحين يريدون العودة الى سوريا فور تحقق الظروف الامنية". ودعت مفوضية اللاجئين الى دفع المساعدات للنازحين في سوريا بدلا من لبنان، والاتحاد الاوروبي يتخوف من هجرة النازحين السوريين الى اوروبا، وهم يعملون على ترك الامور على دول الجوار لتحمل ضغط النزوح.