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أبو فاعور عرض مع سفراء بريطانيا وكوريا واوكرانيا والصين تعزيز التبادل السلعي

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إلتقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور قبل ظهر اليوم سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ، وعرضا العلاقات بين لبنان وبريطانيا على مختلف الصعد. وبحثا في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والسلعي بين البلدين.

ثم التقى سفير كوريا الجنوبية يونغ دي كوان، الذي أبدى استعداد بلاده "لتبادل الخبرات في مجال التطوير الصناعي، ولتنظيم زيارات رجال أعمال كوريين الى لبنان وتشجيعهم على عقد شراكات مع نظرائهم اللبنانيين".

وأطلع السفير كوان الوزير ابو فاعور على برنامج منتدى رجال الأعمال الكوريين - اللبنانيين المنوي اقامته في النصف الثاني من العام الحالي لتنمية العلاقات والتبادل الاقتصادي والصناعي والسلعي.

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واجتمع أبو فاعور مع سفير اوكرانيا ايهور اوستاش في زيارة بروتوكولية تم البحث في خلالها في العلاقات بين لبنان واوكرانيا وسبل تطويرها على المستويات الاقتصادية والصناعية والتبادلية.

واكد اوستاش بعد اللقاء على اهمية زيادة التبادل، مشددا على "التكامل الصناعي" معطيا مثلا عن اعتماد "صناعة المولدات في لبنان على الحديد الاوكراني".

والتقى وزير الصناعة ايضا سفير الصين وانغ كيجيان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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