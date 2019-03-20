مربو الدواجن واصحاب مزارع البيض ناشدوا قائد الجيش تكثيف الجهود لضبط عمليات التهريب

ناشد الاتحاد الوطني للتعاونيات في لبنان ونقابة مربي الدواجن واصحاب مزارع البيض قائد الجيش العماد جوزاف عون "الاستمرار في الضرب بيد من حديد ومراقبة المعابر غير الشرعية وضبط عمليات التهريب، وخصوصا تهريب الدجاج والبيض الذي يدخل السوق اللبناني واغراقه بالبضائع المهربة".

وكان الاتحاد الوطني للتعاونيات قد عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور رضا الميس نوه فيه بدور الجيش اللبناني "الذي يعمل مشكورا في مكافحة ظاهرة التهريب لما لهذا الامر من عامل سلبي على الاقتصاد المحلي".

وناشد الاتحاد في ختام اجتماعه الجيش اللبناني " تكثيف جهوده في ضبط عمليات التهريب لان الاستمرار في هذه الظاهرة سيؤدي حتما الى افلاس عشرات المؤسسات من مربي الدواجن ومزارع البيض".