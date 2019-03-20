تقي الدين: من حق المقاومة امتلاك السلاح في وجه الغطرسة الأميركية والاسرائيلية

دان رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى لبنان الذي يحمل في جعبته ضغوطات أميركية على المقاومة وهذا يدل على التدخل الواضح الذي يتعرض له لبنان من الادارة الاميركية وفرض سياستها واملاءاتها على الحكومة اللبنانية.
واشار تقي الدين الى أن "الذين يعيشون مرحلة الهزائم ويراهنون على الإدارة الأميركية وعلى المتغيرات في المنطقة عليهم أن يقتنعوا بأن محور المقاومة والممانعة في لبنان و سوريا قد انتصر ومن حق المقاومة امتلاك السلاح في وجه الغطرسة والإطماع الأميركية والاسرائيلية في لبنان".
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