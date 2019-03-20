مصطفى حمدان دعا الى دعم الجيش اللبناني: يحتاج منّا جميعاً كل الدعم المعنوي والمادي

توجه امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان بمناسبة عيد الأمهات بالتهنئة إلى كل أمهات الوطن اللبناني وعموم أمهات الأمة العربية، داعياً في تصريح له إلى دعم الجيش اللبناني هذا الجيش الوطني العابر للطوائف والمثال الأشرف والأوفى لقسمه، يحتاج منّا جميعاً كل الدعم المعنوي والمادي خارج أطر السياسة اللبنانية الفاشلة ، فعناصره هم أبناؤنا واخوتنا وآباؤنا الذين يدفعون دمهم المقدس كي يبقى لبنان وطناً عزيزاً سيداً .

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