عبد اللهيان: إيران ستستمر بدعمها للحل السياسي للأزمة في سوريا

أكّد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه بالسفير السوري في طهران عدنان محمود، "أهمية استمرار العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق".
وركّز على أنّ "استمرار بقايا الإرهابيين والعسكريين في التراب السوري، مضرّ بالسلام والاستقرار في سوريا"، مؤكّدًا "موقف إيران حيال الأزمة السورية"، لافتًا إلى أنّ "إيران ستستمرّ في دعمها للحل السياسي للأزمة في سوريا".
بدوره أشار محمود إلى أنّ "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة إلى العاصمة طهران، دليل على متانة العلاقات بين إيران وسوريا"، واصفًا هذه الزيارة بمثابة "القضاء النهائي على الإرهاب في المنطقة".
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