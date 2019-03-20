عصائب أهل الحق: إسرائيل مرعوبة من تواجد الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا

أكدت حركة عصائب أهل الحق أن "اسرائيل مرعوبة من قوات الحشد الشعبي وتواجدها على الحدود العراقية السورية ومن حق الدول وفي مقدمتها العراق وسوريا الذين عانيا من ارهاب داعش الصهيوامريكي، والذي كان باعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب صنيعة اميركا، ان يجمعهما تعاون استخباري وتنسيق عال من اجل عدم تكرار هذه التجربة وصنع حالة من الجهوزية لضربات استباقية، فيما لو عاد داعش للتغلغل وضرب عمق الدولتين".

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