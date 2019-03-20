سانا: المجموعات المسحلة تعتدي بالقذائف الصاروخية على بلدة الرصيف بريف حماه

افادت وكالة "سانا" بأن "المجموعات المسلحة جددت خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد، واعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة الرصيف بريف حماه الشمالي الغربي ما أسفر عن عن وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين".

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