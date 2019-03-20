بومبيو: لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط

شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أنه "لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط"، مشيرا الى أن "هناك حوارا استراتيجيا مع الكويت في مختلف المجالات".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لفت بومبيو الى "أننا ناقشنا في الكويت قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والتجارة"، مثمنا "دور الوساطة الكويتية في عدد من قضايا المنطقة".

وأكد "أننا نريد تعزيز علاقاتنا الأمنية مع الكويت، كما نشجع العراق على تعزيز العلاقات مع الكويت"، معتبرا أن "الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم"، معلنا "أننا نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع".