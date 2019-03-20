وزير الخارجية الكويتية: نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أنه "تربطنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقات استراتيجية"، مشيدا بـ"الموقف الأميركي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج".

ولفت الصباح، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي مايك بومبيو الى "أننا نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية، ونتفق معها في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلميا على أساس المرجعيات الثلاث"، مشددا على "أننا نثق بدور الولايات المتحدة في وضع خطة لعملية السلام".