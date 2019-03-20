الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية تابعة لداعش في محافظة الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أنه "تم اختراق وتفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"تنظيم داعش" بقضاء القائم في محافظة الأنبار"، موضحة أن "الخلية الإرهابية مكونة من 6 إرهابيين يشكلون مجموعتين تعملان في قضاء القائم وناحية الكرابلة في الأنبار"، مشيرة إلى أن جميع الإرهابيين من المطلوبين للقضاء.

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