رئيس وزراء أستراليا: تصريحات اردوغان بعد مجزرة نيوزيلندا متهورة جدا ومسيئة

لفت رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أدلى بتصريحات بعد الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أعتبر أنّها مسيئة للغاية للأستراليين ومتهوّرة جدًّا في البيئة الحساسة للغاية الّتي نحن فيها".
وكان اردوغان الّذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قد وصف الاعتداء الّذي حصل فينيوزيلندا بأنّه جزء من هجوم أكبر على تركيا والإسلام. وهو كان حذّر بشكل خاص من أنّ الأستراليين الّذين سيكونون معادين للإسلام، سيلقون المصير نفسه للجنود الأستراليين الّذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.
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