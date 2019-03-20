المعلم بحث مع ماورير بتعزيز علاقات التعاون بين سوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورية وليد المعلم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له.
وبحث معه بعلاقات التعاون القائمة بين سوريا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يساعد في تحسين الوضع الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية الإنسانية والمعيشية للمواطنين السوريين المتضرّرين من الأزمة السورية.
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