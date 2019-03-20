الكويت: نثق في قدرة الولايات المتحدة على وضع خطة سلام تحظى بقبول الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عن ثقة بلاده في قدرة الولايات المتحدة على وضع خطة سلام تكون مقبولة من جميع الأطراف.

وقال الوزير الكويتي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الكويت، بشأن مبادرة السلام التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، :"مبادرة السلام طال انتظارها، ونثق في أن الولايات المتحدة لديها أفكار لوضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في هذه القضية".

وأضاف أنه "تم بحث هذا الموضوع مع بومبيو، ونحن نثق في أن صداقة الولايات المتحدة للكثير من دول المنطقة سوف تقود لوضع نهاية مقبولة للأطراف جميعا، للوصول بالقضية إلى حل سياسي طال انتظاره".

من جانبه، اكتفى بومبيو بالقول إنه "لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط".