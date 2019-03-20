الإسكان: المشاركة في المعارض الخارجية ساعد في ترويج العقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن القطاع العقاري في السوق المصري مختلف عن باقي الأسواق العالمية؛ لأنه يتمتع بالديناميكية، لافتا إلى أن مشاركة مصر في المؤتمرات والمعارض الخارحية ساعد في الترويج لكل المنتجات العقارية من وحدات سكنية وتجارية إدارية.

وأضاف عباس، خلال كلمته بالمائدة المستديرة حول مستقبل الوحدات التجارية، اليوم، أن كبرى الشركات بات لها فروع في مصر بسبب رواج القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن طرح قطع الأراضي التجارية على الطرق الرئيسية ساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن هناك توازنًا في الطلب على الأراضي التجارية بين القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، لكن الفترات الأخيرة زاد الطلب على القاهرة الجديدة.

وأكد عباس، أن الدولة تقدم تسهيلات للمستثمرين بمدن الصعيد والدلتا من خلال منح المستثمرين الأراضي بسعر تكلفة المرافق دون النظر لتحقيق مكاسب مادية.

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