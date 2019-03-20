"بحوث الفلزات": دورة تدريبية للجيولوجيين الأفارقة في معالجة الثروات المعدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فعاليات الدورة التدريبية السادسة عشر في مجال "معالجة الثروات المعدنية"، بمشاركة 34 من المهندسين والجيولوجيين من 25 دولة أفريقية، وذلك خلال الفترة من 10-21 مارس 2019.

وحسب التقرير يشمل برنامج الدورة والذي يشمل محاضرات نظرية، وتدريب عملي بعنابر التجارب النصف صناعية على طرق وتكنولوجيات معالجة الخامات المعدنية وطرق توصيفها وتحليلها، وتكنولوجيات فصل الشوائب المصاحبة لزيادة محتوى الخام من المعادن المطلوبة في الصناعات المختلفة، وكذلك طرق إنتاج منتج وسيط أو منتج نهائي ذي قيمة مضاعفة من هذه الخامات والثروات المعدنية.

كما يتضمن تنظيم بعض الزيارات الميدانية لبعض المواقع الصناعية في مصر والتى تقع في مجال الدورة التدريبية؛ بهدف التعرف على التكنولوجيات والخبرات الصناعية الموجودة فى مصر والتى يمكن للدول الإفريقية الاستعانة بها.

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وأضاف التقرير أن الحفل الختامي للدورة التدريبية الدولية سيقام الخميس 21 مارس 2018، بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية؛ لتسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين الأفارقة.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمود نصر، استشاري البرنامج، تاريخ التعاون بين المركز ووزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم المعونة الفنية للدول الإفريقية وأهمية ذلك في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لزيادة الدخل القومي.

وأكد إسحاق نبيل، ممثل الوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية على أهمية دور مصر في تعزيز فرص الشراكة والتنمية الشاملة بين مصر والدول الإفريقية، متمنيا للمتدربين تحقيق الهدف من الدورة وهو المساهمة في التنمية المستدامة بالدول الإفريقية والاستفادة من القدرات البشرية والمادية المتواجدة بالمركز.

جدير بالذكر أن من ضمن الدول المشاركة فى الدورة التدريبية الدولية هذا العام: الصومال، تشاد، الكونغو، الكاميرون، زامبيا، بوروندي، مالاوي، كينيا، نيجيريا، مدغشقر، غينيا، بنين، بوركينافاسو، تنزانيا، توجو، جامبيا، موريتانيا، ليسوتو، غينيا الاستوائية، جيبوتي، غانا، السودان، وأوغندا.