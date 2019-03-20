تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل بالمطرية لـ 19 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الأربعاء، محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة قتل طفل، لجلسة 19 مايو، لورود التقرير.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين علاء عبدالباقي العفيفي، وأيمن عبداللطيف، وسامح السيد حسين، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

أسندت النيابة إلى المتهمين أحمد محمود حسين أحمد، صاحب مؤسسة مكة للمقاولات وحسين محمود حسين عامل رخام، بالاشتراك مع آخر تهمة قتل المحني عليه الطفل "عبدالرحمن ن ح"، عمدا، مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله، وذلك بالضغط على رقبته بقصد إزهاق روحه فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

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كما أسندت النيابة لهم تهمة خطف الطفل عبدالرحمن، بقصد طلب فدية مالية من أهليته.

ووجهت النيابة لهم تهمة الشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها 150 ألف جنيه من نشأت حامد بطريق التهديد، بارتكاب جريمة قتل المجني عليه نجله عبدالرحمن.

وأكدت تحريات مباحث المطرية صحة الواقعة، وخطف الطفل واصطحابه إلى مدينة الشروق وطلب الفدية.