أمن الجيزة: تنفيذ 20 حكمًا قضائيًا في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بالمنطقة الأثرية بدائرة (قسم شرطة الأهرام).

وقد أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال البحث الجنائية تم ضبط 5 خيول وجمال وتنفيذ 20 حكمًا قضائيًا

وفي مجال المرافق تم ضبط 80 كرسيًا- 1 خلاطة- 5 استاندات- 100 عرق خشب- 7 موازين – 3 ترولي – 3 ثلاجات – 3 تاندات– 15 ترابيزة – 15 إعلانا بدون ترخيص- 1 خلاطة – 15 قلب شيشة.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة.