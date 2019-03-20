غدا.. التخطيط تطلق التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا الخميس، التقرير السنوي للمرصد المصري للمرأة في مجالس الإدارة لعام 2018، خلال مؤتمر ينعقد بمعهد التخطيط القومي، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المؤتمر سيناقش نتائج التقرير وتمثيل المرأة في المناصب القيادية، مشيرة إلى أهمية العمل على تمكين المرأة.
وتضمنت استراتيجية المرأة 2017 عددا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل وتمكينها سياسيا واقتصاديا، بحسب الوزيرة.
وأشارت السعيد إلى أن الاستراتيجية ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، مشددة على أن مشاركة المرأة في الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقالت الوزيرة إن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحدا من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة في كافة أهداف التنمية المستدامة، وإن حصول المرأة على كافة حقوقها في جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعي، وجني جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة.
ويتضمن التقرير بيانات تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والقطاع المصرفي وشركات قطاع الأعمال العام.
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