مقرر أممي معني باستقلال القضاء يحتج على المغرب ويلغي زيارته لـ”غياب التعاون”

بينما كان من المقرر أن يزور المغرب، ابتداء من اليوم الأربعاء، في زيارة تمتد إلى سبعة أيام، قرر المقرر الخاص في الأمم المتحدة، المعني باستقلال القضاة، والمحامين، إلغاء هذه الزيارة.

وقال المسؤول الأممي “دييغو غارسيا سايان”، إن سبب إلغاء زيارته للمغرب، يتمثل في “غياب ضمانات من الحكومة المغربية”.

وأضاف “غارسيا”، في بيان عممه في جنيف، “من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة، وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار”، ويرى المسؤول الأممي أن الشرط الأساسي لممارسة مهام المقرر الخاص، يتمثل في “قدرته على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها”.

وكان من المقرر أن يبدأ “غارسيا سايان” زيارته للمغرب، اليوم، وتستمر حتى، الثلاثاء المقبل، بهدف الاطلاع على تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلال، ونزاهة القضاء، والمدعين العامين، فضلا عن الممارسة المستقلة لمهنة المحامي.