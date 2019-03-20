زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات على مقياس ريشتر، صباح اليوم الأربعاء، منطقة آجي بايام، الواقعة بولاية دنيزلي، غرب تركيا.

وأوضح بيان لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع في الساعة 9,34 بتوقيت تركيا (6,34 توقيت غرينتش)، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 11,36 كلم تحت سطح الأرض.

ووفقا للمصدر ذاته، وقع زلزالان آخران في المنطقة ذاتها بفارق دقائق، بلغت قوتهما 4,8 و4,5 درجات على مقياس ريشتر.

وقال والي دنيزلي، حسن قراهان، في تصريح للأناضول، إن الزلزال لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية، وفق المعطيات الأولية.

وأكد قراهان أن الجهات المعنية تواصل أعمالها في منطقة وقوع الزلزال الذي شعر به سكان منطقة إيجه بالكامل وجنوب مرمرة.