رونار يكشف اليوم عن قائمته الرسمية لمواجهة مالاوي

يكشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، اليوم الأربعاء، عن لائحته الرسمية لمباراة مالاوي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر.

وسيكون أمام رونار فرصة اختيار 18 لاعباً للسفر صوب مالاوي، في حين ستواصل باقي العناصر الوطنية استعداداتها بالمغرب بين الرباط وطنجة، في انتظار خوض اللقاء الودي أمام منتخب الأرجنتين، بمركب طنجة الكبير.

واختار رونار، تقسيم اللاعبين المدعوين للمباراتين (مالاوي-الأرجنتين)، إلى مجموعتين للوقوف عن قرب على مستوى اللاعبين، مما سيمكنه من تحديد القائمة النهائية التي ستشكل الكتيبة التي ستواجه مالاوي، و15 لاعبا الذين سيواصلون التحضير بالمغرب للمباراة ضد الأرجنتين.

في المقابل، حظي اللاعبون خلال الحصة التدريبية الأخيرة بملحق مركب الأمير مولاي عبد الله، بزيارة من طرف عدد من الأطفال في وضعية هشاشة، بعد التنسيق مع المرصد الوطني لحقوق الطفل.