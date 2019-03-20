دراسة: نسبة المغاربة المتحدثين بالفرنسية تتجاوز 35 في المائة

في ظل الجدل الكبير الذي لا زال مثارا حول لغات التدريس وحضور اللغة الفرنسية في المناهج المغربية، كشفت دراسة حديثة أن مغربي من بين كل ثلاثة يتكلم باللغة الفرنسية.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها، أمس الثلاثاء، مرصد اللغة الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي يخلده العالم اليوم 20 مارس أن 35 في المائة من المغاربة يتحدثون بالفرنسية، مصنفة المغرب البلد الثاني مغاربيا بعد تونس التي تبلغ نسبة المتحدثين فيها بالفرنسية 52 في المائة.

وتوضح ذات الدراسة أن نسبة المتحدثين باللغة الفرنسية في الجارة الشرقية الجزائر لا تتجاوز 33 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة المتحدثين بلغة موليير في موريتانيا 13 في المائة.

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وعلى المستوى العالمي، تقول المنظمة الفرنكوفونية، إن 300 مليون شخص حول العالم يتحدثون بالفرنسية، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 10 في المائة مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

ويتركز أكبر عدد للفرنكوفونيين حول العالم في أوروبا الشمالية والغربية، بنسبة 43,9 في المائة، متبوعة بدول افريقيا جنوب الصحراء والمحيط الهندي حيث يتركز 34,8 في المائة من الفرنكوفونيين، فيما لا تتجاوز نسبتهم في الشرق الأوسط 12,9 في المائة.