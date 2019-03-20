احتجاج سائقي سيارات الأجرة في جهة الدارالبيضاء.. يطالبون بتحسين أوضاعهم

منعت سيارات الأجرة في جهة الدارالبيضاء – سطات، التابعة إلى الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، صباح أمس الثلاثاء، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام الولاية، ومجلس المدينة.

واحتج عدد كبير من سيارات الأجرة في جهة الدارالبيضاء – سطات، صباح اليوم، مطالبين بتحسين أوضاعهم.

وقال عصام مزاد، الكاتب المحلي فرع البرنوصي، في حديثه مع “اليوم 24” إن “هذا الاحتجاج جاء نتيجة معاناة حقيقية يعيشها السائقون، في كل المجالات، وجراء قرارات تعسفية، وأحكام قضائية شردت عددا كبيرا من السائقين، والسائقات المهنيين، وكذلك الضرائب، التي فرضتها المجالس المنتخبة على المهنيين من دون أو توفر لهم الحقوق المترتبة، وكذلك دون إحداث محطات خاصة بسيارات الأجرة بشروط ملائمة..”

ويطالب السائقون بإحداث محطات خاصة بسيارات الأجرة بشروط ملائمة، وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن الزيادات في مادة المحروقات، وظاهرة النقل السري بكل تجلياته، من بينها تطبيقات الهواتف الذكية.