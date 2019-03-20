طقس الأربعاء.. سماء غائمة مصحوبة بقطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا بشمال المنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة، وقليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح قوية شيئا ما شرقية بمنطقة طنجة، ومعتدلة شمالية بالسهول الشمالية، وضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية بالواجهة المتوسطية، وجنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه فوق باقي ربوع المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بمنطقة طنجة وسهول تادلة والرحامنة والوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و17 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، وما بين 17 و34 درجة بمنطقة طنجة والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 24 و29 درجة داخل اللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون مابين 29 و34 درجة بمنطقة سوس وباقي الاقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية وما بين طرفاية وبوجدور، وهائج بباقي السواحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وكاب غير.