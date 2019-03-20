انت الان تتابع تفاصيل خبر البنتاغون يقترب من تسليم تركيا مقاتلتين من طراز "إف 35" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 11:54 صباحاً - قال جو ديلافيدوفا، المتحدث باسم مكتب برنامج الطائرات الهجومية المشتركة (JSF) التابع للبنتاغون الأمريكي، إن المكتب أوشك على استكمال التحضيرات لتسليم تركيا مقاتلتين أخريين من طراز "F-35".

وأوضح ديلافيدوفا في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن التحضيرات الأخيرة جارية لإرسال المقاتلتين الجديدتين إلى قاعدة لوكا الجوية بولاية تكساس الأمريكية، لإجراء التدريبات اللازمة.

وتابع: "يوجد في قاعدة لوكا الجوية مقاتلتين لتركيا من طراز "إف 35"، والتحضيرات الأخيرة على وشك الانتهاء لإرسال مقاتلتين جديدتين، ونخطط لإرسال أول مقاتلتين إلى تركيا في نوفمبر القادم".

وأكد أن تدريبات الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا الجوية ومشاركة تركيا في برنامج تصنيع "إف 35"، ستستمر، ما لم يحدث أي طارئ.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمريكية، أن تركيا ستتسلم المقاتلتين الجديدتين خلال الأسابيع القادمة، وستكونان تحت إشراف الطواقم التركية في قاعدة لوكا الجوية.

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وعقب إتمام اختبارات الطيران في الولايات المتحدة، والتي تستغرق مدة تتراوح بين عام وعامين، ستنتقل المقاتلتان إلى تركيا.

يجدر بالذكر أن تركيا تسلمت أول مقاتلتين من طراز "إف 35" في يونيو الماضي، ويقود الطيارون الأتراك حالياً في الطلعات التدريبية.

ويشار إلى أن البنتاغون قال مطلع مارس الحالي إنه في حال اشترت أنقرة منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل على مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت" الأمريكيتين.

بدوره قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد بلاده بمقاتلات "إف 35" التي تشارك في تصنيعها، "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصاً في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك تدريبات على تشغيلها في الولايات المتحدة.

وقبل أيام، شدّد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم تسليم تركيا طائرات "إف-35"، حال مضيها قدماً في شراء المنظومة الروسية.

وفي مقابلة متلفزة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، تصريحات سكاباروتي. معرباً عن استيائه لازدواجية معايير الدول التي تطالب أنقرة بعدم إكمال الصفقة، وصمتها حيال دول أخرى تمتلك منظومة "إس- 300" الدفاعية، مثل اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.