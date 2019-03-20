انت الان تتابع تفاصيل خبر المجر تفتتح مكتب تمثيل تجاري لدى "إسرائيل" بالقدس المحتلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 11:54 صباحاً - افتتحت دولة المجر (هنغاريا) مكتب تمثيل تجاري في القدس المحتلة، في تنفيذ لوعد قطعه رئيس الوزراء المجري، فكتور أوربان، لدولة الاحتلال الإسرائيلي في فبراير الماضي.

ورغم أن المجر لم تنقل سفارتها إلى القدس كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالخطوة.

وشارك في افتتاح المكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، ليكون هذا المكتب فرعاً للسفارة المجرية في "تل أبيب".

وقال نتنياهو: إن هذه "أول بعثة دبلوماسية أوروبية تفتتح في القدس منذ عقود عدة"، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة "للتجارة والدبلوماسية، وفي المساعي التي تقودها المجر حالياً لتغيير الموقف في أوروبا تجاه القدس".

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ويأخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً جماعياً يدعو فيه إلى حل وضع القدس من خلال مفاوضات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.

من جانبه أعلن رئيس وزراء ليتوانيا، سوليوس سكفيرنيليس، أنه سيدرس نقل سفارة بلاده في "إسرائيل" إلى القدس المحتلة في حال فوزه في انتخابات الرئاسة في مايو المقبل.

وذكر عدد من كبار السياسيين في جمهورية تشيكيا ورومانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، أنهم يفكرون في نقل سفارات بلادهم إلى القدس المحتلة، إلا أنهم لم يعلنوا عن قرارات.

وفي ديسمبر 2017، أعلن ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، معترفاً بالأخيرة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.