انت الان تتابع تفاصيل خبر "الاستثمار السعودي" يستأجر شركة أمريكية لتلميع صورته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 11:54 صباحاً - كشفت صحيفة "الفاينانشال تايمز" أن صندوق الاستثمار السعودي استعان بشركة علاقات عامة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي لتحسين صورته.

جاء ذلك في تقرير أعده "أندرو إنغلاند" في الصحيفة البريطانية، قال فيه: إن الصندوق استعان بخدمات شركة علاقات عامة مقرها نيويورك لتحسين صورته ولخلق "فصل واضح" بينه وبين القيادة السياسية في الرياض، بينما تسعى السعودية إلى إصلاح الخسائر الدبلوماسية التي تسبب فيها قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما نقلت "بي بي سي" اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة إن الصندوق، الذي يدير أصولاً قيمتها تزيد عن 300 مليار دولار ويرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقع عقداً تبلغ قيمته 120 ألف دولار شهرياً مع شركة "كارف كوميونكيشنز" في فبراير، حسبما قالت وثائق وزارة العدل الأمريكية.

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وأوضحت الصحيفة أن الشركة كُلفت بـ "تعزيز سمعة وصورة" صندوق الاستثمارات العامة السعودي وكبير مسؤوليه، فيما أشارت الوثائق أيضاً إلى تبيين أن "الهدف من الصندوق هو الأعمال التجارية فقط".

ولفتت إلى أن الصندوق الذي تمتلكه الدولة هو الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد السعودي لتقديم رؤيته لتطوير الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، ولكنه أصبح يواجه المزيد من التدقيق بعد قتل خاشقجي وعن علاقته الوثيقة بالأمير محمد بن سلمان.

وقُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في أكتوبر الماضي، وتم التخلص من جثته، في حين تقول السعودية إنها تحاكم 11 متهماً في القضية في محاكمات سرية، في الوقت الذي ترفض تركيا هذه المحاكمات.

وتتهم تقارير غربية ولي العهد السعودي بالضلوع في الجريمة، وهو ما تنفيه الرياض وتؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية.