شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوته 5.6 درجات غرب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قال مرصد “قنديلي” التركي للزلازل: “إن زلزالاً قوته 5.6 درجة ضرب إقليم دينيزلي غرب البلاد، اليوم.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي ذكر أن زلزالاً قويًا قوته 6.4 درجة، وقع في جنوب غرب تركيا اليوم.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 8 كيلومترات جنوب بلدة أجيبيام. ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو ضحايا.