بومبيو: سياستنا للسلام في الشرق الأوسط ثابتة ولاتغيير فيها

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ثابتة ولاتغيير، مؤكدا أنها تسعي لتحقيق السلام ضد تهديدات القاعدة وداعش وإيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين بومبيو ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش زيارة الأول إلى دولة الكويت في زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل القدس ولبنان.



وأكد بومبيو، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة متلزمة بأمن الكويت، مشيرا إلى أنها تشجع الحكومة العراقية على تعزيز علاقاتها معها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على ضرورة تغليب الحل السياسي في الأزمة اليمنية.

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وعن القضية الفلسطينية، أضاف الصباح، أن الكويت لديها ثقة في أن الإدارة الأمريكية لديها خطة مقبولة لتحقيق السلام في فلسطين.

وأمس الثلاثاء، وصل مایك بومبیو إلى الكویت في مستھل زیارة رسمیة یجري خلالھا مباحثات مع عدد من المسؤولین الكویتیین وتشھد عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتیجي الكویتي – الأمریكي والذي يشمل مجالات عدة.

وكان في استقبال بومبيو لدى وصوله إلى البلاد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين ريم الخالد.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، أن بومبيو يبدأ الثلاثاء جولة إلى الشرق الأوسط تشمل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، وتستغرق خمسة أيام.

كما ذكرت في بيان بمناسبة جولة بومبيو إلى الشرق الأوسط، أن الكويت "صديق قديم وشريك حيوي يساعد في تعزيز المصالح الأميركية الرئيسية في المنطقة بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب".