انت الان تتابع بدء دفن ضحايا «هجوم المسجدين» في نيوزيلندا (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في هجوم مسلح على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين مفتوحين، وتوجها إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايست تشيرتش، في أول مراسم دفن 50 شخصا قتلوا في الهجوم. ووسط حراسة أمنية مشددة، تجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن الجثمانين، وهما لأب وابنه، بعد أداء صلاة الجنازة عليهما، بحسب «سكاي نيوز عربية». وقال جولشاد علي، الذي توجه من أوكلاند للمشاركة في الجنازة: «رؤية الجثمان وهو يوارى تحت الثرى من اللحظات المؤثرة للغاية بالنسبة لي».

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت، 28 عاما. وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفا عن المهاجم المزعوم. وذكر مفوض الشرطة مايك بوش، في إفادة إعلامية في العاصمة ولنجتون: «أستطيع

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت، 28 عاما. وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفا عن المهاجم المزعوم. وذكر مفوض الشرطة مايك بوش، في إفادة إعلامية في العاصمة ولنجتون: «أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا تحقيق دولي». Advertisements وأفادت الشرطة أنه جرى التعرف على هوية 21 ضحية حتى ليل الثلاثاء، وأنه سيجري الإفراج عن جثامينها للدفن. ويشعر أقارب الضحايا بالإحباط من تأجيل الدفن الذي عادة ما يتم خلال 24 ساعة وفقًا للشريعة الإسلامية. وقال بوش إن الشرطة عليها أن تثبت سبب الوفاة تلبيةً لطلب الطب الشرعي والقضاء. وأضاف: «لا تستطيع إدانة القاتل دون سبب الوفاة، لذلك فهذه عملية شاملة للغاية، يتعين إتمامها وفق أعلى المعايير».

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