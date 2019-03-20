انت الان تتابع أستراليا تستدعي السفير التركي بسبب تصريحات أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استدعت أستراليا السفير التركي لديها، على خلفية تصريحات رجب طيب أردوغان بشأن مجزرة كرايست تشيرش، بحسب ما أوردت «فرانس برس». وقال رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء، إنه سيستدعي السفير التركي في كانبيرا لكي يشرح التصريحات «المسيئة للغاية» التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب مجزرة كرايست تشيرش. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لـ«إيه بي سي»: «أجد هذا تعليقًا مسيئًا للغاية، بالطبع أجده كذلك، وسأستدعي السفير التركي اليوم لمناقشة هذه القضايا».

وكان أردوغان، الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قد قدم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام.ورد الرئيس التركي على العبارات المتطرفة التي وردت في رسالة تارانت قبل تنفيذ الهجوم على المسجدين، قائلا: «لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت، إذا أتيت