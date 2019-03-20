بومبيو: في منصبي حتى يُغرد ترامب بإقالتي على تويتر!

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

استبعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إقالته من منصبه في أي وقت قريب، مؤكداً استمراره في العمل لصالح إدارة الرئيس دونالد ترامب، حتى يقرر الأخير الاستغاء عنه، حسب ما نقل موقع “الحرة” الإخباري، اليوم الأربعاء.

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وفي زيارة إلى كنساس التي كان ممثلاً عنها في مجلس النواب بين عامي 2011 و2017 أمس الثلاثاء، قال بومبيو: “سأبقى هناك في منصبي، حتى يُغرد الرئيس بطردي منه”، في إشارة واضحة إلى سلفه ريكس تيلرسون الذي أعلن ترامب إقالته عبر تغريدة على موقع تويتر.

وأضاف عن الإقالة عبر تويتر مازحاً “لا أعتقد أنها ستتم، على الأقل ليس اليوم”.

ونفى بومبيو في تصريحاته نيته الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في 2020 عن كنساس، موضحاً في تصريحات لشبكة “NBC News” أنه يحب العمل وزيراً للخارجية وسيبقى في منصبه طالما رغب ترامب في ذلك.