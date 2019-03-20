محمد بن زايد يؤكد مساندة الإمارات لنيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا أمس، مع رئيسة وزراء جمهورية نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب النيوزيلندي، وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأسفر عن عشرات الضحايا القتلى والجرحى الأبرياء.

واطلع الشيخ محمد بن زايد على تداعيات الهجوم الإرهابي، مؤكدا مساندة دولة الإمارات لنيوزيلندا، وتضامنها الكامل معها في مواجهة أشكال التطرف والإرهاب كافة، وتجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وشدد على الضرورة الملحة لتواصل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة التعصب والإرهاب، الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف.

وكان أعضاء اللجنة الوطنية للعدالة والسلام خرجوا أمس في مسيرة لإحياء ذكرى ضحايا هجمات مسجد كرايست تشيرش.