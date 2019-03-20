البرلمان الفنزويلي يقر اتفاقا لإعادة هيكلة الجيش ومنح ضمانات للعسكريين

أقر البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، بالإجماع اتفاقا على إعادة هيكلة وتقوية جيش البلاد. وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن "القرار ينص على ضمانات لجميع العسكريين بالحفاظ على رتبهم وأوسمتهم في حال انضمامهم إلى عملية التغيير"، مشيرة الى أن "القرار يشترط عليهم عدم الانتساب لأي حزب أخر، وألا تكون القوات الفنزويلية تحت قيادة أو إشراف من قوة خارجية".

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