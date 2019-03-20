مجلس الوزراء الباكستاني يقرر بيع ممتلكات وزارية لدعم اقتصاد البلاد

أعلن وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين أن "الحكومة قررت بيع أصول وممتلكات الوزارات والإدارات التابعة لها التي لا يتم استخدامها،بهدف توفير الإيرادات لدعم اقتصاد البلاد"، مشيرا الى أن رئيس الوزراء عمران خان، سعى إلى إعداد قوائم بممتلكات الوزارات للتخلص منها.

ولفت الى أن "الوزارات انتهت بالفعل من إعداد قوائمها وأرسلتها لمجلس الوزراء"، موضحا أن "الحكومة ستتبنى في المقام الأول سياسة موحدة للتخلص من كل هذه الممتلكات وذلك لأن كل منظمة عامة في باكستان تتمتع بسياسة خاصة بها للتخلص من ممتلكاتها مما يعرقل خطة الحكومة للتخلص من الممتلكات المهجورة أو تلك التي لا يتم استخدامها".